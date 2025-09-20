Хаби Алонсо: «Мбаппе играл с «Эспаньолом» скорее как плеймейкер, в новой роли. Килиан очень хорошо понимает футбол, если ты ему что-то объясняешь, он это выполняет»
Хаби Алонсо доволен действиями Килиана Мбаппе в матче с «Эспаньолом» (2:0).
«Мбаппе получил другую роль. Он играл скорее как плеймейкер, и мы говорили о том, что нам нужно при игре с мячом и без мяча. Его позиция помогла ему с великолепными контратаками.
Килиан очень хорошо понимает футбол, если ты ему что-то объясняешь, он это выполняет. Он отлично потрудился и сыграл в непривычной роли, в качестве оттянутого форварда», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
