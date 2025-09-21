Бернарду Силва: «Ливерпуль» всегда был главным соперником «Сити», причем с отрывом: боролся за титулы и побеждал. «Арсенал» все сильнее, но еще не вышел на победный уровень»
Бернарду Силва не считает «Арсенал» главным конкурентом «Манчестер Сити».
«Все соперничества различаются. У «Манчестер Юнайтед» сложный период в последние годы, но мы соперники из-за того, что находимся в одном городе.
Наш главный соперник, причем с отрывом, это «Ливерпуль», потому что эти ребята всегда боролись с нами за титулы и даже выигрывали их.
Дальше – «Арсенал», который с годами становится все сильнее и уже начинает бороться за трофеи, хотя пока и не вышел на победный уровень.
Так что соперники есть разные, но главным к этому моменту всегда был «Ливерпуль», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
