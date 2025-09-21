Бернарду Силва: «Ливерпуль» всегда был главным соперником «Сити», причем с отрывом: боролся за титулы и побеждал. «Арсенал» все сильнее, но еще не вышел на победный уровень»

Бернарду Силва не считает «Арсенал» главным конкурентом «Манчестер Сити».

«Все соперничества различаются. У «Манчестер Юнайтед » сложный период в последние годы, но мы соперники из-за того, что находимся в одном городе.

Наш главный соперник, причем с отрывом, это «Ливерпуль», потому что эти ребята всегда боролись с нами за титулы и даже выигрывали их.

Дальше – «Арсенал», который с годами становится все сильнее и уже начинает бороться за трофеи, хотя пока и не вышел на победный уровень.

Так что соперники есть разные, но главным к этому моменту всегда был «Ливерпуль », – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».