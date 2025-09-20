Компани о 4:1 с «Хоффенхаймом»: «Сказал Ильцеру, что в 1-м тайме они были лучше «Баварии». Во 2-м мы показали реакцию и сыграли очень хорошо»
Венсан Компани высказался о победе над «Хоффенхаймом» (4:1) в Бундеслиге.
О том, как команда справилась с неудачным началом
«Благодаря опыту и качеству. Я сказал Кристиану [Ильцеру, тренеру «Хоффенхайма»], что в первом тайме они были лучше нас. Во втором тайме мы показали реакцию и сыграли очень хорошо. Я очень доволен победой.
Я не был удивлен [сложным первым таймом]. Мы только что сыграли тяжелый матч против «Челси» посреди недели, с тем ажиотажем, который сопровождал победу, а затем приехали сюда, на сложное поле.
Я уже говорил до матча, что «Хоффенхайм» выиграл все свои игры, включая предсезонные, кроме встречи с «Айнтрахтом». Мы сохраняли спокойствие в трудные моменты, а во втором тайме сделали то, что умеем делать», – сказал главный тренер «Баварии».
