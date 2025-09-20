«Бавария» забила 18 голов в 4 турах – это рекорд Бундеслиги

«Бавария» установила рекорд Бундеслиги по результативности.

Сегодня мюнхенцы разгромили «Хоффенхайм » (4:1) в 4-м туре. В предыдущих матчах команда Венсана Компани победила «Гамбург» (5:0), «Аугсбург» (3:2) и «Лейпциг» (6:0).

18 голов в первых четырех турах – рекордный результат для Бундеслиги.

Следующим соперником «Баварии» станет «Вердер». Они встретятся 26 сентября.