«Бавария» забила 18 голов в 4 турах – это рекорд Бундеслиги
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги по результативности.
Сегодня мюнхенцы разгромили «Хоффенхайм» (4:1) в 4-м туре. В предыдущих матчах команда Венсана Компани победила «Гамбург» (5:0), «Аугсбург» (3:2) и «Лейпциг» (6:0).
18 голов в первых четырех турах – рекордный результат для Бундеслиги.
Следующим соперником «Баварии» станет «Вердер». Они встретятся 26 сентября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости