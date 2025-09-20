«Ювентус» дважды сыграл вничью после 3 побед подряд на старте сезона
«Ювентус» впервые потерял очки в Серии А, но продлил серию без поражений.
Команда тренера Игора Тудора сыграла вничью с «Вероной» (1:1) на выезде в 4-м туре Серии А.
Ранее «Ювентус» выиграл все три матча в чемпионате Италии и поделил очки с «Боруссией» Дортмунд (4:4) в 1-м туре Лиги чемпионов.
27 сентября «Юве» примет «Аталанту», а 1 октября отправится в гости к «Вильярреалу».
