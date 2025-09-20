Алонсо про 2:0 с «Эспаньолом»: «Реал» был настроен серьезно и не испытал проблем. Важная победа для дальнейшего роста»
Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Эспаньолом» (2:0) в Ла Лиге.
«Мы играли с серьезностью и стабильностью. Возможно, не хватало ярких действий на финальной трети поля, но команда была настроена серьезно. У нас не возникло проблем. Это важная победа для дальнейшего роста.
Когда сталкиваешься с глубокой обороной, нужно бить и издали. Милитао забил очень хороший гол, а Килиан отличился в контратаке. Мы делаем шаги вперед и растем.
Возвращение Беллингема и Камавинга – отличные новости для всех: для команды и для них самих. Мы нуждаемся в них, они игроки топ-уровня, и, учитывая наш график, нам нужен каждый футболист», – сказал главный тренер «Реала» в эфире клубного ТВ.
