Алонсо – 3-й тренер в истории «Реала», выигравший первые 5 матчей в Ла Лиге
Хаби Алонсо повторил достижение Хосе Киранте и Вандерлея Лушембурго.
«Реал» сегодня обыграл «Эспаньол» в 5-м туре Ла Лиги – 2:0. В предыдущих четырех турах мадридцы тоже одержали победы.
Алонсо стал третьим тренером в истории «сливочных», выигравшим свои первые пять матчей в чемпионате. Киранте это удалось в 1929 году, Лушембурго – в 2005-м.
В истории Ла Лиги таких специалистов было 11.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости