Алонсо – 3-й тренер в истории «Реала», выигравший первые 5 матчей в Ла Лиге

Хаби Алонсо повторил достижение Хосе Киранте и Вандерлея Лушембурго.

«Реал » сегодня обыграл «Эспаньол» в 5-м туре Ла Лиги – 2:0. В предыдущих четырех турах мадридцы тоже одержали победы.

Алонсо стал третьим тренером в истории «сливочных», выигравшим свои первые пять матчей в чемпионате. Киранте это удалось в 1929 году, Лушембурго – в 2005-м.

В истории Ла Лиги таких специалистов было 11.