Джанашия про Батракова: «Когда будет стоить 80-100 млн евро – можно будет уходить из «Локо». Продать игрока из России за такие деньги вполне возможно. Пока ему рано переезжать в «Барсу»

Заза Джанашия оценил шансы Алексея Батракова перейти в «Барселону».

«Новости об интересе «Барселоны» к Батракову – это пока только разговоры. Может быть, они следят за ним, почему нет. Но пока Алексею рано переезжать в «Барселону» или еще куда-то.

Когда он будет стоить 80-100 млн евро – можно будет уходить из «Локомотива». Продать футболиста из России за такие деньги вполне возможно. А сколько в то время стоил я на рынке, уже не помню. Это надо у Палыча спросить», – сказал бывший форвард «Локомотива ».