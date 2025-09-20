Джанашия про Батракова: «Когда будет стоить 80-100 млн евро – можно будет уходить из «Локо». Продать игрока из России за такие деньги вполне возможно. Пока ему рано переезжать в «Барсу»
Заза Джанашия оценил шансы Алексея Батракова перейти в «Барселону».
«Новости об интересе «Барселоны» к Батракову – это пока только разговоры. Может быть, они следят за ним, почему нет. Но пока Алексею рано переезжать в «Барселону» или еще куда-то.
Когда он будет стоить 80-100 млн евро – можно будет уходить из «Локомотива». Продать футболиста из России за такие деньги вполне возможно. А сколько в то время стоил я на рынке, уже не помню. Это надо у Палыча спросить», – сказал бывший форвард «Локомотива».
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?4558 голосов
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости