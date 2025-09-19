Юрий Семин: «В РПЛ игроки лежат на поле больше всех. Либо меняйте, либо пусть лежит за бровкой. В женском футболе симуляций меньше – девочки бьются, встают и бегут дальше»

Юрий Семин предложил способ борьбы с симуляциями в российском футболе.

«Мне кажется, в нашей лиге игроки лежат на поле больше всех. Я считаю, что судьям надо облегчить работу. Не могут футболисты бесконечно, при любом столкновении лежать на поле. Судья должен понимать, когда останавливать игру, а когда нет. Если игрок упал, лежит, пусть это делает минут пять за бровкой. Наверное, это увеличит интенсивность нашего чемпионата.

Пускай медицинскую помощь игрок получает за полем. А если он будет симулировать, то болельщики на трибунах скажут: «Что ты все время лежишь? Это футбол. Ты должен терпеть». Тогда игроки, которые бесконечно симулируют, не будут нужны клубу. Поэтому либо меняйте, если игрок действительно травмирован, а если симулирует, то пусть лежит за бровкой.

В женском футболе, кстати, симуляций значительно меньше. Девочки бьются, встают и бегут дальше», – сказал бывший тренер «Локомотива».