Агбонлахор об «МЮ»: «Позор, сборище мошенников. Неважно, кого они подпишут – ничего не изменится. Аморим не смотрел серию пенальти с «Гримсби» – лучшее описание происходящего»

Габриэль Агбонлахор высказался о поражении «МЮ» от «Гримсби».

Манкунианцы в среду потерпели поражение по пенальти от «Гримсби » из четвертого дивизиона Англии и выбыли из Кубка английской лиги.

«Сейчас о «Манчестер Юнайтед » такие мысли – позор, сборище мошенников, а не команда, в ней нет лидеров.

Лучше всего происходящее с «Манчестер Юнайтед» описывает то, что их тренер отвернулся и не смотрел серию пенальти. Я понимаю, если это финал Кубка Англии или плей-офф Лиги чемпионов и все решает последний удар, тогда тренеры отворачиваются. Но всю серию пенальти он сидел отвернувшись.

Команда просто развалена, и неважно, кого они подпишут. Хоть Мбемо, Кунью или Шешко – ничего не изменится. То, что игроки сделали с фанатами «Манчестер Юнайтед», которые поехали в Гримсби вчера вечером, – они должны вернуть им деньги за билеты, за дорогу, еду и напитки.

Вы слышали, что сказал Аморим после матча с «Арсеналом»? Он сказал: «Мы можем обыграть любого в свой день». Да и моя местная воскресная любительская команда может обыграть кого угодно «в свой день», о чем он вообще говорит? Вы приезжаете к «Фулхэму» и играете десять минут, а оставшиеся 85 с добавленным временем просто не выходите на поле.

В среду вы начали играть только тогда, когда уже проигрывали 0:2, и, наверное, Харри Магуайр был лучшим игроком «Манчестер Юнайтед», но его ошибка должна была привести к голу, и счет стал бы 0:3.

Я просто смотрю на этот состав игроков и думаю, что у клуба настоящая проблема. Вы можете покупать игроков, потому что у вас доход 700 миллионов фунтов. У вас будут трансферные окна, в которых вы не сможете заработать на продаже футболистов, но при этом у вас все равно будет 200 миллионов на траты – и ничего не изменится», – сказал бывший нападающий «Астон Виллы».