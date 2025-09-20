Арендовать Стерлинга хотели «Бавария», «Наполи» и «Байер». Рахим отказался уезжать за границу на временной основе, хотя «Челси» это устраивало
На Рахима Стерлинга летом претендовали ведущие клубы Германии и Италии.
The Guardian утверждает, что «Бавария», «Наполи» и «Байер» были заинтересованы в аренде вингера «Челси». Все эти варианты подходили «синим», но сам футболист отказался временно уезжать в другую страну – в приоритете у него был переход на постоянной основе.
К тому же предложение от мюнхенцев поступило в последний день перед закрытием трансферного окна, так что у Стерлинга не было времени полноценно все обдумать.
Отмечается, что Рахим дал «Челси» понять, что хочет в «Фулхэм», но договориться между собой лондонские клубы не сумели. Подчеркивается, что дело было не в зарплате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
