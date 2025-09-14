  • Спортс
  Агент Захаряна о матче с «Мадридом»: «Долгожданный выход на поле оцениваю положительно. Надеюсь, у Арсена будет больше игрового времени, и он покажет, что умеет»
Агент Захаряна о матче с «Мадридом»: «Долгожданный выход на поле оцениваю положительно. Надеюсь, у Арсена будет больше игрового времени, и он покажет, что умеет»

Агент Захаряна высказался об участии Арсена в матче против «Реал Мадрид».

Полузащитник «Реал Сосьедад» вышел на поле впервые в этом сезоне – на 66-й минуте матча со «сливочными» (1:2) в 4-м туре Ла Лиги.

«Конечно, все долго ждали возвращения Арсена. Случился действительно долгожданный выход на поле.

Наконец-то Арсен вышел играть именно центрального полузащитника, но счет к тому моменту уже был 1:2 – мадридский «Реал» держал преимущество и результат. Но я оцениваю все положительно.

Надеюсь, дальше у Арсена будет больше игрового времени. Тогда, конечно, он покажет, что умеет делать на поле», – сказал агент Геннадий Голубин.

