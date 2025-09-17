«Реал Сосьедад» о возможной аренде Захаряна в «Динамо»: «Предложений нет. В будущем он станет для нас ключевым игроком!»

В «Сосьедаде» рассчитывают на Арсена Захаряна в будущем.

– Может ли в будущем клуб принять предложение «Динамо» по аренде Захаряна?

– На данный момент у клуба нет предложений по Арсену . В будущем он станет для нас ключевым игроком! – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад » Йон Андер Мундуате.

В субботу российский полузащитник провел первую игру в сезоне – Захарян вышел на замену на 66-й минуте матча со «Реалом» (1:2) в 4-м туре Ла Лиги . До этого бывший футболист «Динамо» не играл из-за травмы.