«Реал Сосьедад» о возможной аренде Захаряна в «Динамо»: «Предложений нет. В будущем он станет для нас ключевым игроком!»
В «Сосьедаде» рассчитывают на Арсена Захаряна в будущем.
– Может ли в будущем клуб принять предложение «Динамо» по аренде Захаряна?
– На данный момент у клуба нет предложений по Арсену. В будущем он станет для нас ключевым игроком! – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.
В субботу российский полузащитник провел первую игру в сезоне – Захарян вышел на замену на 66-й минуте матча со «Реалом» (1:2) в 4-м туре Ла Лиги. До этого бывший футболист «Динамо» не играл из-за травмы.
«Бавария» против «Челси». Кто победит?3829 голосов
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости