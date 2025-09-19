Рожков хотел сменить фамилию на Роналду: «Чтобы в паспорте было: Илья Николаевич Роналду. Это было взрослое и обдуманное решение семилетнего человека»
Илья Рожков вспомнил, как хотел сменить фамилию на Роналду.
– Слышал, что ты хотел поменять фамилию на Роналду. Это какой-то прикол или правда?
– Это чистая правда! Все так и было. Я уже тогда занимался футболом. Было мне, наверное, лет семь. Вроде бы это был семейный ужин. Все собрались дома, кушаем. И вдруг заявляю родителям: «Мам, пап, я хочу поменять фамилию на Роналду».
– И какой была реакция родителей?
– Все сразу начали смеяться. А я серьезно говорил! Это было взрослое и обдуманное решение семилетнего человека! Но родители были в шоке. Сейчас эту историю часто с улыбкой вспоминаем.
– Долго готовился к такому ответственному заявлению?
– Вообще нет. Мне просто в голову это пришло, и я сразу сказал. Хотел, чтобы в паспорте, когда вырасту, было: Илья Николаевич Роналду, – сказал защитник «Рубина».
