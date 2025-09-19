«Если Даку взять в «Барселону» вместо Левандовского, он там не потеряется! Никто не будет спорить, что он лучший нападающий РПЛ». Рожков о форварде «Рубина»

Илья Рожков считает, что Мирлинд Даку заиграл бы в «Барселоне».

– Этим летом много говорили о возможном уходе Даку: его трансфер в «Зенит» сорвался в последний момент. Еще в числе заинтересованных в какой-то период был «Спартак». Рад, что Мирлинд остался в «Рубине»?

– Конечно, мы все обрадовались, что Даку остался с нами! Думаю, никто не будет спорить, что он один из лучших футболистов РПЛ и лучший нападающий чемпионата.

– Была тревога за то, что он может покинуть клуб? Когда появились новости, что он уже почти в Петербурге.

– Это было в период отпусков. Но, конечно, все видели эту информацию и думали, что и как дальше будет. Когда увидели, что с «Зенитом» у Мирлинда не срослось, то обрадовались.

– Богдан Йочич говорил, что Даку спокойно смог бы заиграть в хорошей команде из топ-5 лиг Европы, согласен с этим?

– Да! Если Даку взять, например, в «Барселону» вместо Левандовского, он там вообще не потеряется! Мирлинд – это игрок, который может подстроиться под любую лигу: Испания , Германия, Италия. Он правда футболист очень высокого уровня. Надеюсь, у него получится заиграть в Европе, – сказал защитник «Рубина».