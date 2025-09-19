Канчельскис про «Зенит»: «Легионеры еще проявят себя. Клуб остается претендентом на чемпионство»

Андрей Канчельскис оценил игру «Зенита» на старте сезона.

«Сейчас рано о чем-то говорить, выводы стоит делать в конце сезона и смотреть, какие легионеры и как они играют. Новички сейчас только приехали: менталитет другой, плюс адаптация.

Нужно время, чтобы сказать, смешные это легионеры или нет. Они еще проявят себя, «Зенит» будет набирать форму. «Зенит » – один из претендентов на чемпионство», – сказал экс-игрок сборной России Канчельскис.

По итогам восьми туров петербуржцы занимают 6-е место в Мир РПЛ , набрав 13 очков.