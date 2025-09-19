  • Спортс
  Юрий Желудков: «Зениту» нечего противопоставить нынешнему «Краснодару» – катают-катают мяч, издали вообще не бьют, но надо же обострять»
Юрий Желудков: «Зениту» нечего противопоставить нынешнему «Краснодару» – катают-катают мяч, издали вообще не бьют, но надо же обострять»

Юрий Желудков поделился ожиданиями от матча «Краснодара» и «Зенита».

«Судя по последним играм, нынешнему «Зениту» нечего противопоставить нынешнему «Краснодару». «Краснодар» без Кордобы выиграл у «Акрона», а Кордоба передохнул, вернется и будет всех топтать.

Счет не будет крупным. Конечно, будем болеть за «Зенит», но будет очень тяжело, «Краснодар» – это не «Балтика».

Игроки «Зенита» катают-катают мяч, издали вообще не бьют, но надо же обострять. Глушенков только бьет из-за штрафной, а остальные хотят завести мяч в ворота. А у Глушенкова в матче с «Балтикой» не пошло», – сказал экс-футболист «Зенита».

В воскресенье «Зенит» в 9-м туре Мир РПЛ на выезде сыграет с «Краснодаром» на стадионе «Ozon Арена». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

