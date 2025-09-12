Даку делит с Батраковым 1-е место в списке бомбардиров Мир РПЛ – у них по 7 голов
Мирлинд Даку догнал Алексея Батракова в списке бомбардиров Мир РПЛ.
Нападающий «Рубина» открыл счет в игре с «Динамо» Махачкала в 8-м туре. На 27-й минуте он реализовал пенальти.
На счету футболиста сборной Албании 7 мячей в 8 играх чемпионата. Он делит первое место в списке бомбардиров с Батраковым из «Локомотива».
Подробно со статистикой Даку можно ознакомиться здесь.
«Рубин» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – Даку забил с пенальти. Онлайн-трансляция
