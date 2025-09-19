Защитник «Серик Беледиеспор» Тихий о задержках по зарплате в клубе: «Не знаю, о чем речь. Мне сейчас некогда»

Дмитрию Тихому неизвестно о задержках по зарплате в «Серик Беледиеспор».

Ранее сообщалось , что футболисты и персонал турецкого клуба, 50% акций которого летом приобрел экс-инвестор «Химок» Садыгов , столкнулись с двухмесячной задержкой зарплаты.

«Не знаю, о чем идет речь. Мне сейчас некогда», – сказал защитник «Серик Беледиеспор ».

32-летний Тихий подписал контракт с турецким клубом летом 2025 года. Срок его соглашения рассчитан до 2027-го.