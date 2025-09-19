Тебас об АПЛ: «Она убыточна, теряет миллиард фунтов ежегодно. Им не удается заполучить звезд. Ла Лига стремится к «Золотому мячу», у нас все еще больше европейских титулов»

Хавьер Тебас раскритиковал бизнес-модель АПЛ.

«Премьер-лига устроена таким образом, что работает с дефицитом. У нее больше обороты. Это более богатая страна, чем наша, но дефицит постоянный, и мы возвращаемся к убыточной Премьер-лиге, и это оказывает инфляционное воздействие на остальную Европу.

Я говорю не об инвестициях, а о разрушении. Если посмотреть на коэффициент эффективности трансферов, наши клубы, наряду с немецкими, являются самыми эффективными. Левандовски сказал, что в Премьер-лиге много платят за игроков, которые сыграли 10 матчей и забили шесть голов. Придает ли это Премьер-лиге большую ценность? Мы стремимся к «Золотому мячу». Родри был исключением в последние годы. Они подписывают много игроков, но им не удается заполучить звезд. Я не волнуюсь. У нас все еще больше европейских титулов, чем у Премьер-лиги.

Стоит спросить, зачем английское правительство создало независимый регулятор для надзора за финансами английских клубов. Должно быть, чтобы что-то контролировать. У нас в Испании этого нет, совсем наоборот. Испания способа саморегулироваться.

Я думаю, английский футбол будет более контролируемым. Они продолжат тратить больше, чем мы, потому что они крупнее, но они не могут мириться с этой убыточной системой. Другое дело, если вы не хотите этого. Я думаю, они движутся в этом направлении: они стремятся к устойчивости, потому что знают, что терять миллиард фунтов каждый год – это не выход», – заявил глава Ла Лиги.