Тебас сравнил «Ман Сити» с Enron: «Те тоже переписывали свои убытки на разные компании, и это привело к их краху. Хотим, чтобы «горожане» подверглись санкциям»

Хавьер Тебас сравнил «Манчестер Сити» с компанией Enron.

Enron – американская энергетическая компания, обанкротившаяся в 2001 году в результате крупного скандала. Основным обвинением, выдвигавшимся против «Энрон», была фальсификация отчетности, вводившая в заблуждение инвесторов.

Enron создала много юридических лиц в офшорных зонах и переписывала на них свои долги.

«Это то же самое, что и с Enron. Они [Enron] переписывали свои убытки на разные компании, и это привело к их краху. Это касается не только «Манчестер Сити». Мы подали жалобу на «Пари Сен-Жермен » в Европейскую комиссию. Что касается «Ньюкасла », то мы пока ничего не предпринимали. У нас недостаточно данных.

Я пока не могу говорить о каких-либо санкциях в отношении «Манчестер Сити» по этому поводу. Все, что я могу сказать, это то, что когда компания в Европе искажает ситуацию на рынке, ей часто приходится возвращать [привлеченные] средства.

Мы хотим, чтобы «Манчестер Сити» подвергся санкциям. В настоящее время дело находится на стадии расследования. Мы пока не получили ответа. У Европейской комиссии много дел», – сказал президент Ла Лиги .

Тебас о финансах «Ман Сити»: «Они перекладывают свои расходы на компании, не входящие в City Football Group. Это позволяет им иметь структуру, которая обходит правила»