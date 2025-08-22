Пеп Гвардиола: «Родри все еще лучший футболист в мире. Через несколько месяцев выберут нового, но пока что он лучший»

Пеп Гвардиола назвал Родри лучшим футболистом в мире.

Ранее появилась информация , что полузащитник выбыл минимум до середины сентября из-за травмы.

«От Родри я просто хочу стабильного состояния – вот и все. Я не сомневаюсь в его потенциале и мастерстве.

Он все еще лучший футболист в мире. Через несколько месяцев выберут нового, но пока что он по-прежнему лучший», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .

Испанский хавбек горожан выиграл «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24. Церемония вручения «Золотого мяча»-2025 состоится 22 сентября.