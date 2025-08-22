Пеп Гвардиола: «Родри все еще лучший футболист в мире. Через несколько месяцев выберут нового, но пока что он лучший»
Пеп Гвардиола назвал Родри лучшим футболистом в мире.
Ранее появилась информация, что полузащитник выбыл минимум до середины сентября из-за травмы.
«От Родри я просто хочу стабильного состояния – вот и все. Я не сомневаюсь в его потенциале и мастерстве.
Он все еще лучший футболист в мире. Через несколько месяцев выберут нового, но пока что он по-прежнему лучший», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Испанский хавбек горожан выиграл «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24. Церемония вручения «Золотого мяча»-2025 состоится 22 сентября.
Увольнять ли Семака?27558 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости