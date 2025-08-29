Мареска о Гарначо в «Челси»: «Переход уже близко. Вижу его на позиции вингера»

Энцо Мареска высказался о переходе Алехандро Гарначо в «Челси».

Ранее сообщалось , что лондонцы заплатят «МЮ » 40 млн фунтов за вингера.

«Я знаю, что его переход уже близко. Он играет на позиции вингера, и я вижу его именно там».

О других потенциальных трансферах «Челси»

«Когда трансферное окно открыто, можно ожидать чего угодно – как на вход, так и на выход. Год назад, когда я пришел в клуб, я сказал, что влюблен в этот состав, и теперь он стал еще лучше. Ощущения остались те же», – сказал главный тренер «Челси ».