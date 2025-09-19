Ричардс не согласился с Каррагером, что «Челси» еще сильнее отстал от «Сити» и «Ливерпуля»: «Они выиграли клубный ЧМ, обыграв «ПСЖ». Джейми назвал КЧМ «трофеем Микки Мауса»

Джейми Каррагер и Майка Ричардс поспорили насчет стратегии «Челси».

Ранее экс-защитник «Ливерпуля» Каррагер заявил , что «синие» при новом руководстве еще сильнее отстали от «Ман Сити» и «Ливерпуля», несмотря на потраченные 2 млрд фунтов на трансферы.

«Но ведь прогресс есть, разве нет? Если в первом сезоне команда заканчивает чемпионат на 12-м месте, потом на шестом, потом на четвертом, а затем выигрывает Клубный чемпионат мира.

Мы говорим о том, где они сейчас. Да, они потратили много денег, но прогресс есть. Они обыграли лучшую команду Европы – «ПСЖ». Они выступили очень хорошо. Я не говорю, что «Челси» выиграет Премьер-лигу, но прогресс заметен», – сказал экс-защитник «Ман Сити» Ричардс в эфире CBS Sports.

Каррагер ответил: «Давайте не будем забывать, откуда вышел «Челси». «Челси» – это машина побед».

Ричардс продолжил: «Манчестер Юнайтед» тоже был машиной побед. «Манчестер Юнайтед» за последние шесть-семь лет потратил огромные деньги. «Юнайтед» заканчивал на 15-м, 16-м, 17-м местах в прошлых сезонах, они были далеко от Лиги чемпионов. Так что если говорить: 12-е место, потом прогресс…

На данный момент у «Ман Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» состав сильнее, чем у «Челси». Вы говорите, что они делают что-то не так. Я считаю, что «Челси » очень грамотно ведет свои дела.

Я не думаю, что у них состав настолько хорош, если говорить о Премьер-лиге. Им стоит работать на качество, а не количество. Но Жоао Педро – хорошее приобретение, Гиттенс неплохо проявил себя в «Боруссии» Дортмунд.

И если смотреть на то, что они пытаются делать, то они стараются покупать молодых игроков. «Ман Сити» слишком долго ждет, прежде чем может кого-то продать, а «Челси» отлично умеет продавать активы, потому что покупает молодых – у них сохраняется ценность, и посмотрите на суммы: Мадуэке – 66,6 млн долларов (48,8 млн фунтов). Я думаю, «Челси» идет другим путем – нравится нам это или нет».

После этого начался обмен репликами.

Каррагер: «Челси» здесь для того, чтобы перепродавать игроков или чтобы выигрывать трофеи?»

Ричардс: «Но они выиграли два трофея в прошлом году».

Каррагер : «Трофей Микки Мауса».

Ричардс : «Клубный чемпионат мира? Они только что обыграли «ПСЖ», победителей Лиги чемпионов».

Каррагер: «Ты же сам сказал, что их состав слабее, чем у других команд в Премьер-лиге. Как такое возможно, если вы потратили 2 миллиарда фунтов на состав?»