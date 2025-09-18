Каррагер о «Челси»: «Новые боссы пришли в третий по силе клуб АПЛ. Они потратили 2 млрд фунтов, но не приблизились к «Сити» и «Ливерпулю» – сейчас «синие» отстают еще сильнее»

Джейми Каррагер считает, что «Челси» сделал шаг назад в последние годы.

«Нет правильных или неправильных способов управлять футбольным клубом и добиваться успеха, система не имеет значения. Я пытаюсь донести до вас мысль о том, что мы не можем притворяться, что эти три с половиной года были успешными.

Они [нынешние руководители] пришли в клуб, когда тренером был Томас Тухель , он выиграл Лигу чемпионов с этим клубом. Тогда «Манчестер Сити » и «Ливерпуль », возможно, были двумя лучшими командами в мировом футболе наряду с «Реалом», поэтому выиграть Премьер-лигу было очень трудно, но «Челси» был третьей по силе командой. Не «Манчестер Юнайтед », не «Арсенал», а «Челси ».

Затем они сменили тренера, они взяли команду, которая была очень близка к тому, чтобы конкурировать и выигрывать трофеи, как в Лиге чемпионов, и потратили 2 миллиарда фунтов. Они не стали ближе к лучшим командам Премьер-лиги, они отстают еще сильнее, чем 3,5 года назад при том тренере, хотя потратили 2 миллиарда фунтов», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.