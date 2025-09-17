  • Спортс
  • Каррагер о 2-м пенальти «Реала» в матче с «Марселем»: «Одно из худших решений, которые я видел. Рука не увеличивала площадь тела. Можете себе представить такое поражение в финале ЛЧ?»
Каррагер о 2-м пенальти «Реала» в матче с «Марселем»: «Одно из худших решений, которые я видел. Рука не увеличивала площадь тела. Можете себе представить такое поражение в финале ЛЧ?»

Джейми Каррагер шокирован назначением 2-го пенальти в матче «Реала» и «Марселя».

Мадридский клуб одержал победу в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1). Оба гола «Реал» забил с пенальти – дважды отличился Килиан Мбаппе.

Второй 11-метровый был назначен на 79-й минуте за попадание мяча в руку Факундо Медине, который в подкате пытался отобрать его у Винисиуса Жуниора. 

«Он сделал блестящий подкат против одного из лучших игроков мира, мяч отскочил и попал ему в руку. На самом деле, я думаю, что это, возможно, одно из худших решений, которые я когда-либо видел. Я не драматизирую. Это было потрясающее оборонительное действие. 

Его рука прижата к телу. Он ничего не мог сделать, он сразу пытался убрать руки. Что он должен был делать? Его рука опускается, она не увеличивает площадь тела. Он не делал резких взмахов, рука была рядом с его телом, именно там, где и должна быть.

Это всего лишь групповой этап, и кто знает [что будет дальше], но у них впереди восемь или еще семь игр, чтобы исправить ситуацию и попытаться выйти в плей-офф.

Но вы можете себе представить такое поражение в финале Лиги чемпионов? Невероятно. Это шокирует», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
