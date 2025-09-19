Араухо о дубле Рэшфорда: «Маркус невероятен. То же самое он вытворяет на тренировках»
Рональд Араухо оценил дубль Маркуса Рэшфорда в игре Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (2:1).
Форвард забил первые голы за «Барселону» после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
«Он невероятен. То же самое он вытворяет на тренировках. Замечательно, что он с нами. Надеюсь, он будет забивать и дальше», – сказал защитник «Барселоны».
