Гендиректор «Балтики» о сравнениях с «Лестером»: «Сегодня эта история к нам применима. Но не стоит раздавать авансы, легко не будет»

Генеральный директор «Балтики» высказался о сравнениях команды с «Лестером».

В текущем сезоне калининградцы, поднявшиеся из PARI Первой лиги, идут на 2-м месте в Мир РПЛ . «Лестер» в сезоне-2015/16 выиграл АПЛ спустя два года после победы в Чемпионшипе.

«Сравнение «Балтики» с чемпионским «Лестером »? По прошествии восьми туров можно сказать, что так и есть. Прямо сегодня такая история к нам применима.

Конечно, я подхожу к этому с рациональной точки зрения, поэтому считаю, что не стоит сейчас раздавать команде авансы.

Дальше «Балтике» точно легко не будет, потому что впереди еще много сложных игр. Полную оценку можно дать только по завершении сезона», – сказал Равиль Измайлов.