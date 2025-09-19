  • Спортс
  • Обляков о ЦСКА: «Акцент на атаке – отличие от работы с Николичем. С Челестини мы стали играть в более атакующий футбол через короткий пас»
Обляков о ЦСКА: «Акцент на атаке – отличие от работы с Николичем. С Челестини мы стали играть в более атакующий футбол через короткий пас»

Иван Обляков рассказал, что изменилось в ЦСКА после ухода Марко Николича.

– ЦСКА пережил непростое межсезонье, поменялся тренер и состав. Как оцениваешь этот период?

– Да, многое изменилось. У Фабио [Челестини] новая схема игры, мы стали играть в более атакующий футбол через короткий пас. Акцент на атаке –  это отличие от работы с Марко. Это мои ощущения.

– Тяжело было привыкать к новой схеме? Вы адаптировались на 100%?

– Не тяжело, просто каждый тренер работает по-своему. Мы тренируемся и с каждым матчем все лучше понимаем друг друга. Идет хорошая работа, стараемся улучшать взаимодействия на поле.

– Как изменилась атмосфера в команде с приходом нового тренера?

– Атмосфера всегда была отличной, никаких кардинальных изменений нет. Мы все общаемся: и молодые, и опытные, и россияне, и иностранцы.

Питание тоже изменилось немного – добавился нутрициолог, с которым можно работать индивидуально, обсудить, что нужно. Если хочешь, чтобы за тобой следили, можно написать ему, и он поможет с рационом.

Никаких жестких ограничений нет, просто советы для улучшения физической формы, – сказал полузащитник ЦСКА Обляков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
