Челестини о поражении от «Балтики» по пенальти в Кубке: «Нельзя пропускать так, как ЦСКА в концовке. После матчей сборных фокус сбился, сказались дифирамбы в адрес команды»

Фабио Челестини объяснил причины поражения от «Балтики» в матче Кубка России.

В матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА уступил «Балтике» по пенальти (9:10, основное время – 1:1).

«Я видел хорошее отношение к делу со стороны своей команды, чуть‑чуть нам не хватало качества и динамичности в игре. Нам не хватает агрессивности в последней части атаки, нужно быть более спонтанными.

Такой гол, как мы пропустили в концовке, просто нельзя пропускать. Раньше с нами такого не случалось. На ментальном уровне пауза на матчи сборных, все эти дифирамбы в адрес команды сказались.

Команда проделала отличную работу, но если мы не способны работать весь матч на пределе возможностей, то в футболе не победить. Понятно, что у нас команда молодая. Но после матчей сборных наш фокус немного сбился», – сказал главный тренер ЦСКА .