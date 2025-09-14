ЦСКА впервые при Челестини проиграл в РПЛ – после 4 побед и 3 ничьих. Без поражений идут только «Балтика» и «Локомотив»
ЦСКА потерпел первое поражение в Мир РПЛ при Фабио Челестини.
Московская команда в меньшинстве уступила «Ростову» (0:1) в 8-м туре. В предыдущих играх в чемпионате у нее было 4 победы и 3 ничьих.
Теперь в Премьер-лиге осталось только два клуба без поражений – «Балтика» и «Локомотив».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости