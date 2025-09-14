ЦСКА впервые при Челестини проиграл в РПЛ – после 4 побед и 3 ничьих. Без поражений идут только «Балтика» и «Локомотив»

ЦСКА потерпел первое поражение в Мир РПЛ при Фабио Челестини.

Московская команда в меньшинстве уступила «Ростову » (0:1) в 8-м туре. В предыдущих играх в чемпионате у нее было 4 победы и 3 ничьих.

Теперь в Премьер-лиге осталось только два клуба без поражений – «Балтика » и «Локомотив ».