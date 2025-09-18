«С Челестини ЦСКА взял Суперкубок и поборется за чемпионство». Роша об армейцах

Виллиан Роша считает, что ЦСКА при Фабио Челестини может стать чемпионом РПЛ.

После 8 туров армейцы занимают в таблице 4-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

«Когда я пришел в команду, ей руководил Федотов. Он верил в меня, а мне нравилось работать с ним.

Затем был Марко [Николич] — тоже великолепный тренер, как и Фабио [Челестини ]. У всех свои требования во время матчей и тренировок. С последним мы хоть и мало поработали, но взяли Суперкубок.

Уверен, ЦСКА будет хорош с Фабио, и команда поборется за чемпионство», — экс-защитник ЦСКА , а ныне игрок «Аль-Джазиры» из ОАЭ.