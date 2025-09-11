Челестини признан лучшим тренером июля-августа в РПЛ. Талалаев победил в голосовании комментаторов

Фабио Челестини признан WINLINE лучшим тренером июля-августа в Мир РПЛ.

Главный тренер ЦСКА победил в голосовании болельщиков и набрал 3 из 5 голосов среди экспертов РПЛ . В первых 7 турах чемпионата России армейцы под руководством Челестини набрали 15 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице.

В голосовании комментаторов «Матч Премьер» победил главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев .