Челестини признан лучшим тренером июля-августа в РПЛ. Талалаев победил в голосовании комментаторов
Фабио Челестини признан WINLINE лучшим тренером июля-августа в Мир РПЛ.
Главный тренер ЦСКА победил в голосовании болельщиков и набрал 3 из 5 голосов среди экспертов РПЛ. В первых 7 турах чемпионата России армейцы под руководством Челестини набрали 15 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице.
В голосовании комментаторов «Матч Премьер» победил главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
