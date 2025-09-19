  • Спортс
37

41-летний Сычев думает о возобновлении карьеры в «Иртыше»: «Меня мотивировали медийные команды, выход Медведева и гол Ари в Кубке. Хочу попасть в состав по спортивному принципу»

Дмитрий Сычев заявил, что может возобновить карьеру в «Иртыше».

Сейчас 41-летний экс-футболист является президентом омского «Иртыша», выступающего в LEON Второй лиге А.

«Да, я действительно раздумываю над возобновлением карьеры футболиста.

Есть, конечно, определенные нюансы. Абсолютно точно нужно быть готовым физически, а для этого мне нужно пройти тренировочный цикл 2-3 недели минимум, а лучше полноценные сборы, а я постоянно занят в работе в офисе на посту президента «Иртыша» и в бесконечных командировках.

В состав на игру хочу попасть исключительно по спортивному принципу. К тому же нужно узнать, что по этому поводу думает главный тренер команды и руководство Омской области (улыбается).

Мотивировало меня на это решение смелые эксперименты медийных команд, выход на поле Александра Ивановича Медведева и недавний гол Ари в Кубке России за медийную команду. К тому же Ари обошел меня в списке бомбардиров клуба Григория Федотова, есть дополнительная мотивация догнать его.

Сейчас провожу определенные консультации, в каком виде и сезоне мое возвращение произойдет, после этого приму окончательное решение», – сказал бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев.

Сычев о мессенджере MAX: «Что-то никто пока не пишет и не звонит по нему. Интеграция людей проходит тяжело. Из футбольных функционеров никого не видел»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
