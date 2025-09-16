Галактионов про 3:1 с «Акроном»: «Были довольны игрой до пропущенного гола. Мяч был у «Локомотива», мы владели территорией, инициативой»
«Локомотив» обыграл тольяттинский клуб со счетом 3:1 в 4-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.
– Нужно держать концентрацию весь матч. Мяч был у нас, мы владели территорией, инициативой. Но получили момент от команды, которая пытается отыгрываться. Но честь и хвала соперникам, которые пытались играть в свою игру до конца. «Акрон» – крепкая команда, легко с ними никогда не было.
Сегодня была возможность дать время.
– Была установка работать на Комличенко?
– Нет, установки такой не было. Мы его все поздравили, он пошагово идет, ставит цели и выполняет. Но мы говорили, что должны быть агрессивнее, потому что действовали академично в первом тайме. Именно нацеленность на результат сыграла свою роль. Ну и замены сыграли свою роль.
До пропущенного мяча мы были довольны игрой, – заявил главный тренер «Локомотива».
Комличенко забил 100‑й и 101-й голы в профессиональной карьере. Форвард «Локомотива» за минуту сделал дубль в игре с «Акроном» в Кубке