Ткаченко допустил, что Семаку стоит сменить ассистентов в «Зените»: «Складываться впечатление, что он один в тренерском штабе»
Герман Ткаченко допустил, что Сергею Семаку стоит сменить ассистентов в «Зените».
– «Зенит» – мощный клуб, который не изменяет своей стратегии. Путь, который им приносил успех, тренерская поддержка – все это осталось.
Семак – мой друг, но безотносительно нашего контакта я искренне и аргументированно считаю его очень хорошим тренером. Но у меня начало складываться впечатление, что он один в тренерском штабе. Больше ничего не хочу говорить на эту тему.
- И все-таки: что значит «один в тренерском штабе»?
– Возможно, ему стоило пойти по пути, который прошедшим летом выбрал Пеп Гвардиола (сменил трех помощников, пригласив в том числе двух ассистентов Юргена Клоппа в «Ливерпуле» – Спортс’’), – сказал глава компании ProSports Management в интервью Спортс”.
Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2025-м?
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости