Ткаченко допустил, что Семаку стоит сменить ассистентов в «Зените»: «Складываться впечатление, что он один в тренерском штабе»

Герман Ткаченко допустил, что Сергею Семаку стоит сменить ассистентов в «Зените».

– «Зенит » – мощный клуб, который не изменяет своей стратегии. Путь, который им приносил успех, тренерская поддержка – все это осталось.

Семак – мой друг, но безотносительно нашего контакта я искренне и аргументированно считаю его очень хорошим тренером. Но у меня начало складываться впечатление, что он один в тренерском штабе. Больше ничего не хочу говорить на эту тему.

- И все-таки: что значит «один в тренерском штабе»?

– Возможно, ему стоило пойти по пути, который прошедшим летом выбрал Пеп Гвардиола (сменил трех помощников, пригласив в том числе двух ассистентов Юргена Клоппа в «Ливерпуле» – Спортс’’), – сказал глава компании ProSports Management в интервью Спортс”.

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2025-м?