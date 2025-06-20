Замена КДБ, ориентир на «ПСЖ» и новый штаб Пепа. «Сити» перестраивается

Палагин – с подробностями.

«Манчестер Сити» продолжает перестройку, экстренно начатую зимой. Покупка трех игроков – Раяна Аит-Нури, Тейани Рейндерса и Райана Шерки – только шаг в заданном направлении. Не менее важный ход – обновление всего тренерского штаба Пепа. Трансформация проходит под присмотром Угу Вианы – нового спортивного директора, для которого это окно первое после повышения из «Спортинга» (зимой давал только консультации).

Как у них всех дела?

Это трансферное окно – возможно, лучшее для «Сити» с лета-2017

По ходу прошлого сезона Гвардиола признавался, что клуб запоздал с перестройкой. В итоговом интервью мысль развил управляющий директор Хальдон аль Мубарак. Причины назывались разные. Вероятно, основная – неопределенность с будущим Пепа: каталонец продлил контракт лишь в ноябре. Поиски нового спортивного директора тоже поставили дела на паузу. Угу Виана принял приглашение в октябре, а к обязанностям должен был приступить только летом. В итоге начал спешно помогать уже зимой – в момент, когда клуб бросился на трансферный рынок, чтобы спасти сезон.

Январская кампания, которой руководил Чики Бегиристайн, запомнилась паникой и переплатой. «Сити» подписал четырех игроков, из которых только один – Омар Мармуш – закрепился в старте. Остальных покупали в первую очередь из-за кризиса травм – как затычек здесь и сейчас. Когда вернулись лидеры, перестали играть все. Некоторые – как Витор Рейс и Абдукодир Хусанов – вообще не попадали в заявку. Нико Гонсалес проиграл конкуренцию в опорной Матео Ковачичу. Редкий шанс на финише он получил только благодаря дисквалификации хорвата.

Летняя кампания, за которую полностью отвечает Виана, отличается спокойствием. Перед португальцем была сложная миссия – усилить состав к клубному ЧМ. Посчитали, что другой возможности интегрировать новичков не будет. Зная об этом, продавцы могли еще больше задирать ценник. Виана не поддался. Воплощение расчетливости – выход из борьбы за Флориана Виртца. Для «Сити» не новая история, но в данном случае отпугнула не только стоимость, но и затяжной ход переговоров.

Особенность сделок по Аит-Нури, Рейндерсу и Шерки – «Сити» нигде не переплатил. Скажем, Transfermarkt оценивает всех троих в 130 миллионов евро (не железный ориентир, но подходит для самого общего замера). «Сити» отдал 128. Подход Вианы отражает выбор новичка на позицию десятки. «Сити» рассматривал не только Шерки, но и Моргана Гиббс-Уайта из «Ноттингем Форест». От англичанина отказались, посчитав трансферную стоимость (100 миллионов фунтов) завышенной. Вероятно, Виана держал в уме пример Джека Грилиша, который приходил за похожие деньги и тоже из команды с контратакующим стилем.

Единственный вопрос к Виане – правый фланг обороны. Здесь можно предъявлять претензии. «Сити» сделал приоритетной опцией Тино Ливраменто из «Ньюкасла» – клуба, который попал в Лигу чемпионов и теперь в состоянии удержать лидеров. В итоге впустую потеряли время. Именно фактор ЛЧ позволил так быстро провернуть переговоры по другим направлениям. Здесь карту невозможно было разыграть изначально.

Несмотря на это упущение, кампанию уже сравнивают с летом-2017 – бриллиантом в коллекции Бегиристайна, когда пришли Эдерсон, Кайл Уокер, Бенжамен Менди и Бернарду Силва. Многое совпадает – от трансферов в каждую линию на ближайшие 5-10 лет до резкого омоложения состава здесь и сейчас. Возраст Шерки на момент сделки – 21, Аит-Нури – 24, Рейндерса – 26.

Новички «Сити» – статистические аномалии

Первой покупкой Вианы стал Раян Аит-Нури из «Вулвз». Крайне нетипичная сделка для «Сити». Последний раз профильного левого защитника покупали восемь лет назад (тот самый Менди). Пеп в последние годы доверял либо правым защитникам (Данило, Жоау Канселу, Рико Льюис), либо центральным (Эмерик Лапорт, Натан Аке, Йошко Гвардиол), либо игрокам полузащиты (Фабиан Делф, Александр Зинченко, Бернарду Силва).

В стилистическом плане Аит-Нури – тоже аномалия для Пепа. Защитник, который нацелен не на контроль и владение, а на проходы с мячом и обыгрыши. Со своей позиции умудрился войти в десятку лучших дриблеров АПЛ прошлого сезона с более чем сотней попыток дриблинга. По общему количеству – 137 – пришел на равных с Мо Салахом.

Изящество и техника – главные плюсы алжирца. Раян был единственным в «Вулвз», кто не отставал от Матеуса Куньи. Бразилец даже не срывался на крик, когда оказывался с Аит-Нури в одной зоне, а устраивал с ним стеночки – высшая степень признания от новичка «МЮ». Важно, что обыгрыши шли в комплекте с финальным действием – Раян стал вторым по ассистам (7 штук) среди крайних защитников АПЛ.

Вероятно, Аит-Нури станет инструментом воздействия на структуру атак Пепа. Благодаря опыту в «Вулвз» и редкому набору качеств алжирец может исполнить латераля, ложного фулбека и даже вспомогательную десятку. Возвращение к мини-эпохе Канселу, который мог оказаться на всех трех местах за одну игру.

Райан Шерки – попытка заменить Кевина де Брюйне. В прошлом сезоне француз стал третьим в топ-лигах по предударным действиям (6,44 за игру). Уступил только Иско из «Бетиса» (6,46) и Майклу Олисе из «Баварии» (6,51). Сходство с КДБ не только в объеме обострений, но и в зоне, из которой предпочитают творить – правый фланг/полуфланг.

Ключевой вопрос: не ограничит ли Шерки системный футбол Пепа? У Райана уже спросили об этом на пресс-конференции. Вероятно, Пеп даст ту же степень свободы, как когда-то Де Брюйне – одного гения, которому позволено рисковать и ошибаться, система «Сити» всегда легко выдерживала. Главное, чтобы плюсы перевешивали минусы – с трудягой КДБ такой вопрос даже не стоял.

При этом по набору навыков Шерки может сойти за Давида Сильву – техничный левша, который комфортно себя чувствует в ограниченных пространствах и способен разрезать защиту в любой момент. В прошлом сезоне «Сити» часто не хватало подобного творца против автобусов. В такого мог вырасти Коул Палмер, но англичанин не дождался шанса от Пепа.

Тейани Рейндерс – классика Пепа. Тотальный полузащитник, который может исполнить на поле все. В интервью отмечал, что в детстве обожал следить за Иньестой, затем переключился на подборки с КДБ, а в «Сити» будет стажироваться у Гюндогана. Выбор кумиров совсем не кажется случайным – Рейндерс сочетает качества всех троих. От Иньесты есть спокойствие под давлением и проходы с мячом, от КДБ – резкие вертикальные передачи, от Гюндогана – комбинация контроля с резкими рывками в штрафную из глубины.

Его приход – попытка починить постаревшую полузащиту. Оставшись без Родри, команда потеряла не только щит перед обороной, но и источник внезапной угрозы у чужих ворот. Рейндерс должен стать компаньоном для испанца, который в зависимости от нужд матча будет менять роль (разыгрывающий опорник в паре с Родри + восьмерка с рывками из глубины + дисциплинированная десятка).

Пеп обновил тренерский штаб – взял еще одного Пепа. Момент подобран неслучайно

Назначение Пепа Лейндерса в «Сити» – главная (тренерская) сенсация лета. Бывший ассистент Клоппа в «Ливерпуле» подписал однолетний контракт с возможностью продления после неудачного опыта главным в «Зальцбурге». Вместе с ним приходит Джеймс Френч – человек, который отвечал у Клоппа за анализ соперников, а в «Сити» будет заниматься стандартами. Третьим пополнением должен стать Коло Туре – его активно подтягивают к работе, хотя изначально приходил в молодежку.

За годы в «Сити» Пеп не раз менял ассистентов и важных членов штаба. Достаточно вспомнить Микеля Артету и Николя Жовера, которых переманил «Арсенал». На клубном чемпионате мира можно узнать Доменека Торрента – многолетнего ассистента Пепа (работал с ним во всех трех клубах), который в какой-то момент решил начать самостоятельную карьеру. Сейчас испанец в «Монтеррее».

К новому штабу у Пепа сразу несколько запросов:

● Первый и самый главный – угнаться за эволюцией АПЛ. По ходу сезона Пеп признавал, что начинает отставать от команд вроде «Ливерпуля», «Брайтона» и «Ньюкасла», которые ставят на динамику, а не строгую позиционную структуру. По данным ESPN, ориентиром на новый сезон Пеп выбрал «ПСЖ» Луиса Энрике. Гвардиолу восхищает стиль, в который заложена постоянная смена позиций и быстрые перепасовки. Именно такие требования к игрокам предъявляет Лейндерс на тренировках в Штатах;

● Перестройка постаревшей полузащиты. У Лейндерса есть ценный опыт. При нем «Ливерпуль» тоже упустил момент, когда следовало поменять центр поля – речь про кризисный сезон-2022/23 с Фабиньо, Джорданом Хендерсоном и Джеймсом Милнером. Следующим летом команда прибавила после трансферов Алексиса Мак Аллистера, Доминика Собослаи и Райана Гравенберха (тут – с небольшой отстрочкой). В «Сити» намечается похожая история, учитывая переходы Рейндерса и Нико;

● Пока только предположение, но приход Лейндерса может означать желание прибавить в прессинге. После трансфера Холанда «Сити» с каждым сезоном проседал в интенсивности. Прошлый сезон закончили во второй половине лиги по PPDA – впервые в эпоху Пепа. Лейндерс специализировался в «Ливерпуле» именно на прессинге и точно может помочь;

● Определиться с теми, кого выставить на трансфер. Пеп разрывается. С одной стороны, ненавидит работать с составом из 25 человек. На финише сезона даже шутил, что уйдет, если клуб не сократит заявку. С другой, понимает, что в современных реалиях нужна обойма, которая застрахует от кризиса травм. Судя по всему, приоритет будет отдан игрокам, которые способны оставаться в форме весь сезон. Таким точно не видят Джека Грилиша – ему уже ищут новый клуб;

● Финальный кусочек пазла – свежие идеи на стандартах. Прошлый сезон стал низшей точкой в эпоху Пепа – всего 7 мячей после угловых и штрафных в АПЛ. Приход не одного, а сразу двух людей из штаба Клоппа – важный первый шаг к прогрессу. «Ливерпуль» при Юргене регулярно был в лидерах по голам со стандартов. За счет них не только добывали победы, но и открывали счет, что вынуждало соперников раскрываться («Сити» провернул подобное только 1 раз за сезон).

Новый босс «Сити»: кто такой Угу Виана?

Тренды АПЛ от Лукомского и Палагина: Пеп отстал от революции, фулбеки заврались, вратари сверкают ассистами

Фото: Gettyimages /Jan Kruger / Stringer, David Ramos / Staff, Carmen Mandato – FIFA / Contributor; East News /Rich Graessle/Icon Sportswire