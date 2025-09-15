Тренер «Зенита» Оливейра: «Говорят, у нас всегда играют бразильцы. В РПЛ порядка 30 воспитанников нашей академии, число растет. Они развиваются в конкурентной борьбе»

Вильям Оливейра рассказал о развитии воспитанников «Зенита».

– Тренерский штаб «Зенита» нацелен чаще привлекать воспитанников к основе?

– Такое ощущение, словно мы от них отказываемся (смеется). У нас на сборах постоянно 5-7 человек, мы регулярно смотрим «Зенит-2 » и молодежную команду.

Дело же в том, насколько они способны держать уровень. Условно, мы берем молодых и даже на тренировках не видим никакого способа, которым эти молодые помогли бы команде. Искусственно составлять команду из молодых – одно, а вот когда они потянут этот уровень – совсем другое.

Бывает, привлекаем молодых, а они практически сразу думают, что в полном порядке и снижают требования к себе. Съедайте мастеровитого иностранца – и все. Мы не будем ставить молодого игрока, если он не тянет уровень. Когда будут тянуть, без вопросов сыграем в 11 воспитанников.

– Проблема в системе подготовки молодых игроков?

– Я бы так не сказал. Вопрос именно в их головах – каждого отдельного игрока. Они знают, что нужно сделать, понимают, что будет конкуренция, но именно в этот момент немножко успокаиваются и начинают думать, что все уже хорошо. Это мой личный взгляд.

Любой новый игрок в «Зените » должен быть готов конкурировать с теми, кто уже в составе. Все-таки здесь требуют результат, у клуба высокие амбиции. Им сложно соответствовать, если футболисты не тянут уровень.

За все время, что мы в «Зените», говорили о нескольких наших воспитанниках, которые вроде как могли заиграть. Но мы видим, что после ухода из «Зенита» они так и не закрепились в других российских командах. Поэтому вопрос тут не только к нам.

Искусственно ничего нельзя создавать – ребята должны себя показывать, воевать за место в составе. Мы были бы только рады, если бы у нас было как можно больше молодых.

– У молодых парней не отбивает мотивацию мысль, что в основе им придется конкурировать с очень дорогими иностранцами? Они не видят историй успеха – и не верят, что у них получится.

– Опять же: проблема в головах. Ты должен быть супермотивирован, если хочешь развиваться. В конкуренции с классными футболистами они должны видеть большой стимул. Почему они не хотят бороться? Почему сдаются?

Даже тренировки в основе с этими ребятами – уже очень-очень-очень большой опыт. Даже это для них – большое достижение и шанс. Как можно потерять мотивацию?

– В клубе нервничают из-за того, что тему воспитанников так активно обсуждают?

– Мы просто не обращаем внимания на неоправданный негатив. В РПЛ играет порядка 30 воспитанников академии «Зенита», и из сезона в сезон это число растет. Они постепенно развиваются в конкурентной борьбе.

Мы следим за многими ребятами, привлекаем их на сборы и к тренировкам в основе. Да, все понимают, что в главной команде сумасшедшая конкуренция, здесь играют сильнейшие. Но шанс получает каждый.

А многие со стороны только и делают, что твердят, мол, у нас всегда играют бразильцы, легионеры и так далее. Зато в других командах, где играют вратарь и еще один россиянин, все хорошо.

Наша задача – побеждать. Когда в рамках конкуренции в состав будут проходить не три россиянина, а четыре-пять-шесть, мы будем только рады.

– Если давать молодому игроку хотя бы 5-10 минут в конце матча, это не приблизит его к прогрессу?

– Такое у нас постоянно возникает в Кубке. Исходя из ситуации, можем выставить там второй состав с молодыми игроками.

Но. Мы тренируемся, у нас 20 человек на поле. Основной состав выигрывает 5:0. Молодые вообще не выделяются, в то же время есть люди, которые классно провели двусторонку, но не попали в старт.

Если на неделе молодежь хорошо проявит себя на тренировках, мы сто процентов дадим шанс. Это правило Сергея Богдановича. Всем, кто хорошо тренируется, он старается дать время. Если они шанс на эти 10-15-20 минут не заслуживают, зачем его давать?

Если мы будем делать это искусственно, то 4-5 человек не из старта, которые хорошо работали, просто не поймут, почему выходят те, кто был хуже на тренировке. Это опять же противоречит конкуренции.

Да, может быть, выход на поле для молодого станет импульсом. Но это тоже может навредить. Он подумает: я вот так тренировался, но вышел на поле, значит, я в порядке. Нужно искать баланс, – сказал помощник главного тренера «Зенита» в интервью Спортсу’‘.

«Я на тысячу процентов предан Семаку». Интервью Вильяма Оливейры: что с «Зенитом» и почему закисли бразильцы?