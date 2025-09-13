  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович о невызове Умярова в сборную России: «Я уважаю Карпина. Нет смысла отвечать»
2

Станкович о невызове Умярова в сборную России: «Я уважаю Карпина. Нет смысла отвечать»

Деян Станкович заявил, что уважает Валерия Карпина.

Сегодня «Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче 8-го тура Мир РПЛ. Спортс’’ проведет текстовую трансляцию игры.

– Если бы вы были главным тренером сборной России, вызывался бы Умяров?

– Я с большим уважением отношусь к Валерию Карпину. Нет смысла отвечать на такой вопрос, потому что я не являюсь главным тренером сборной, – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» выложил пост со статистикой Умярова после невызова игрока в сборную: «Счастливы иметь его в команде»

Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4409 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoСборная России по футболу
logoНаиль Умяров
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
