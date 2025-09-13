Станкович о невызове Умярова в сборную России: «Я уважаю Карпина. Нет смысла отвечать»
Деян Станкович заявил, что уважает Валерия Карпина.
Сегодня «Динамо» сыграет со «Спартаком» в матче 8-го тура Мир РПЛ. Спортс’’ проведет текстовую трансляцию игры.
– Если бы вы были главным тренером сборной России, вызывался бы Умяров?
– Я с большим уважением отношусь к Валерию Карпину. Нет смысла отвечать на такой вопрос, потому что я не являюсь главным тренером сборной, – сказал главный тренер «Спартака».
«Спартак» выложил пост со статистикой Умярова после невызова игрока в сборную: «Счастливы иметь его в команде»
Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
