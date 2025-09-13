Станкович о невызове Умярова в сборную России: «Я уважаю Карпина. Нет смысла отвечать»

Деян Станкович заявил, что уважает Валерия Карпина.

Сегодня «Динамо » сыграет со «Спартаком » в матче 8-го тура Мир РПЛ . Спортс’’ проведет текстовую трансляцию игры.

– Если бы вы были главным тренером сборной России, вызывался бы Умяров?

– Я с большим уважением отношусь к Валерию Карпину. Нет смысла отвечать на такой вопрос, потому что я не являюсь главным тренером сборной, – сказал главный тренер «Спартака».

«Спартак» выложил пост со статистикой Умярова после невызова игрока в сборную: «Счастливы иметь его в команде»

Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»