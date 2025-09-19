«Барса» впервые за 20 лет начала в ЛЧ с выездной победы. В сезоне-2005/06 каталонцы выиграли турнир

«Барселона» впервые за 20 лет начала сезон ЛЧ с выездной победы.

Команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Ньюкасл » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1.

Каталонцы стартовали с выездной победы в этом турнире впервые с сезона-2005/06 – тогда они обыграли «Вердер» в гостях в 1-м туре группового этапа (2:0). «Блауграна» завоевала трофей по итогам сезона, победив «Арсенал» в финале (2:1).

«Барса» в 12-й раз победила английский клуб на выезде в ЛЧ – это рекорд. У «Реала» 9 побед, у «Баварии» – 8