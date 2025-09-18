  • Спортс
  «Спартак» проиграл «Ростову» в 4 из 5 последних матчей в Кубке России, трижды – в Москве
11

«Спартак» проиграл «Ростову» в 4 из 5 последних матчей в Кубке России, трижды – в Москве

«Спартак» проиграл 4 из 5 последних матчей с «Ростовом» в Фонбет Кубке России.

Сегодня красно-белые уступили «Ростову» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ со счетом 1:2.

В 5 последних матчах с ростовчанами в Кубке России «Спартак» одержал лишь одну победу – в 1-м туре группового этапа текущего розыгрыша (2:0).

В прошлом сезоне «Ростов» выиграл все три кубковых матча против московской команды – две игры в 1/8 финала Пути РПЛ (1:0, 2:1) и полуфинальный матч Пути регионов (2:1).

При этом 3 из 4 последних поражений от «Ростова» в турнире «Спартак» потерпел в домашних матчах.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс
