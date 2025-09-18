Угальде забил впервые в сезоне – «Ростову» в Кубке России
Манфред Угальде забил первый гол за «Спартак» в сезоне.
Нападающий красно-белых открыл счет на 6-й минуте матча с «Ростовом» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Гол в сегодняшнем матче стал для Угальде первым в сезоне-2025/26. Костариканец проводит 10-й матч за «Спартак» во всех турнирах с начала сезона.
Напомним, в сезоне-2024/25 Манфред стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 17 голами в 29 матчах чемпионата.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
