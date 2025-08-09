Пеп Гвардиола: «Странно видеть де Брюйне в «Наполи». Мы в «Сити» любим Кевина, он научится чему-то новому у одного из лучших тренеров всех времен Конте»

Пеп Гвардиола высказался о переходе Кевина де Брюйне в «Наполи».

Бельгийский полузащитник в это межсезонье перешел в итальянский клуб на правах свободного агента после 10 лет в «Манчестер Сити».

«Немного странно видеть, как он тренируется с «Наполи ».

Но мы, вся семья «Манчестер Сити», очень любим Кевина и уверены, что преуспеет в этом опыте в Италии и научится чему-то новому с таким прекрасным тренером, как Антонио Конте , одним из лучших тренеров всех времен.

Надеюсь, он, его жена и вся его семья будут чувствовать себя в Италии комфортно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .