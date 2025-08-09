Пеп Гвардиола: «Странно видеть де Брюйне в «Наполи». Мы в «Сити» любим Кевина, он научится чему-то новому у одного из лучших тренеров всех времен Конте»
Пеп Гвардиола высказался о переходе Кевина де Брюйне в «Наполи».
Бельгийский полузащитник в это межсезонье перешел в итальянский клуб на правах свободного агента после 10 лет в «Манчестер Сити».
«Немного странно видеть, как он тренируется с «Наполи».
Но мы, вся семья «Манчестер Сити», очень любим Кевина и уверены, что преуспеет в этом опыте в Италии и научится чему-то новому с таким прекрасным тренером, как Антонио Конте, одним из лучших тренеров всех времен.
Надеюсь, он, его жена и вся его семья будут чувствовать себя в Италии комфортно», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27573 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Corriere Dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости