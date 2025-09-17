  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Директор «Сити» Виана о Рейндерсе: «У нас были Гюндоган и де Брюйне, легенды клуба. Найти им замену непросто, но Тиджани был главной целью, он настоящий трудяга, такого хавбека хочет каждая команда»
1

Директор «Сити» Виана о Рейндерсе: «У нас были Гюндоган и де Брюйне, легенды клуба. Найти им замену непросто, но Тиджани был главной целью, он настоящий трудяга, такого хавбека хочет каждая команда»

Угу Виана надеется, что Тиджани Рейндерс сможет заменить де Брюйне и Гюндогана.

«Думаю, Тиджани представляет тот тип полузащитника, которого хотела бы иметь каждая команда.

Он настоящий трудяга, предан своему делу и забивает голы, а в прошлом сезоне с «Миланом» он был просто невероятен.

Мы с самого начала знали, что он наша главная цель. У «Манчестер Сити» раньше были такие прекрасные полузащитники, как [Илкай] Гюндоган и Кевин [де Брюйне]. Они выступали очень хорошо, но, к сожалению, ушли. Они все еще легенды клуба, но найти им замену непросто.

Думаю, Тиджани станет очень важным игроком для клуба в ближайшие годы», – заявил спортивный директор «Манчестер Сити».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Сити»
logoТиджани Рейндерс
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoУгу Виана
logoКевин де Брюйне
logoИлкай Гюндоган
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейндерс – лучший игрок «Ман Сити» в августе. Хавбек, купленный у «Милана», опередил Холанда и Стоунза
38 сентября, 13:11
Рейндерс о дебюте за «Сити» в АПЛ: «Приятно начать с гола и ассиста. Я многому учусь у Гвардиолы, появилось новое видение игры в футбол. Наша главная цель – Премьер-лига»
516 августа, 19:22
Рейндерс о Гвардиоле: «Я следил за ним с работы с «Барсой» и Месси. «Сити» доминирует на поле и играет в атакующий футбол. Это мне подходит»
11 июня, 09:15
«Милан» получит от «Ман Сити» 57 млн евро за Рейндерса. Есть легкие бонусы – до 65 млн, трудновыполнимые – до 70 млн (Фабрицио Романо)
494 июня, 19:45
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Ливерпуль» против «Атлетико», «Бавария» играет с «Челси», «ПСЖ» принимает «Аталанту», «Интер» в гостях у «Аякса»
9924 секунды назадLive
«Зенит» – «Ахмат». 2:0 – Соболев сделал дубль, его первый гол отменили после ВАР из-за офсайда. Онлайн-трансляция
397 минут назадLive
Меленстен об «МЮ»: «Если Аморим уйдет, Кэррик – очевидный выбор, он знает клуб. При подходящей системе мы бы увидели потрясающую команду, а здравого смысла Майклу не занимать»
429 минут назад
Шафеев отменил гол Соболева «Ахмату» из-за офсайда у Михайлова после ВАР
2152 минуты назадФото
Жозе Моуринью: «Какой тренер откажет «Бенфике»? Не я, я долго не думал. Это не завершение карьеры»
32сегодня, 17:57
Суд постановил арестовать Дугласа Косту за долг по алиментам в 93 тысячи долларов. «Сидней» расторг контракт с бразильцем
4сегодня, 17:46
Мурад Мусаев: «Крылья» были первые в таблице, они нас обыграли в Краснодаре. Важно было победить. Очень сложная игра, в концовке поджали нас»
2сегодня, 17:43
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Зенит» играет с «Ахматом», «Динамо» против «Сочи», «Краснодар» победил «Крылья» в гостях
413сегодня, 17:31Live
Каррагер о 2-м пенальти «Реала» в матче с «Марселем»: «Одно из худших решений, которые я видел. Рука не увеличивала площадь тела. Можете себе представить такое поражение в финале ЛЧ?»
71сегодня, 17:19
Виктор Гончаренко: «Один судья назвал меня белорусской свиньей, я за это получил красную карточку и понял, что бессилен абсолютно»
28сегодня, 17:19
Ко всем новостям
Последние новости
Новые связи: Месси и Кейн – кто их объединил? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
25 секунд назадТесты и игры
Тюкавин забил за «Динамо» во 2-м матче после травмы «крестов»
110 минут назад
Бекхэм об «МЮ»: «Мне надоело смотреть игры и видеть то, что мы видим. Матч с «Сити» был тяжелым зрелищем. Надеюсь, игроки переживают так же, как и болельщики»
11 минут назад
Валерий Овчинников: «Жерсон – самый хитрый из бразильцев «Зенита». Получил процент за трансфер, теперь недоволен и готов уехать. Потом обратится в ФИФА – и придется выплачивать ему круглую сумму»
418 минут назад
«Сочи» – «Динамо». 0:3 – Маричаль и Маухуб забили, у Скопинцева 1+1, у Миранчука ассист. Онлайн-трансляция
1819 минут назадLive
Президент «Фенербахче» о назначении Моуринью в «Бенфику»: «Если это правда, я могу назвать это странным жизненным совпадением»
326 минут назад
«Барса» продлила партнерство с компанией DAKA, выпускающей карточки с автографами игроков. Их рекламируют аккаунты «блауграны» в китайских соцсетях, на которые подписаны 15,9 млн человек
131 минуту назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Суонси» принимает «Ноттингем Форест»
934 минуты назад
Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 22 декабря. «Наполи», «Интер», «Милан» и «Болонья» разыграют трофей
141 минуту назад
Анри об «Арсенале» и АПЛ: «Будет битва с «Ливерпулем», но «Сити» нельзя списывать со счетов. Если хочешь победить их и завоевать титул, нельзя выходить на игру с мыслью: «Давайте не проиграем»
42 минуты назад