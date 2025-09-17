Директор «Сити» Виана о Рейндерсе: «У нас были Гюндоган и де Брюйне, легенды клуба. Найти им замену непросто, но Тиджани был главной целью, он настоящий трудяга, такого хавбека хочет каждая команда»
Угу Виана надеется, что Тиджани Рейндерс сможет заменить де Брюйне и Гюндогана.
«Думаю, Тиджани представляет тот тип полузащитника, которого хотела бы иметь каждая команда.
Он настоящий трудяга, предан своему делу и забивает голы, а в прошлом сезоне с «Миланом» он был просто невероятен.
Мы с самого начала знали, что он наша главная цель. У «Манчестер Сити» раньше были такие прекрасные полузащитники, как [Илкай] Гюндоган и Кевин [де Брюйне]. Они выступали очень хорошо, но, к сожалению, ушли. Они все еще легенды клуба, но найти им замену непросто.
Думаю, Тиджани станет очень важным игроком для клуба в ближайшие годы», – заявил спортивный директор «Манчестер Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости