Директор «Сити» Виана о Рейндерсе: «У нас были Гюндоган и де Брюйне, легенды клуба. Найти им замену непросто, но Тиджани был главной целью, он настоящий трудяга, такого хавбека хочет каждая команда»

Угу Виана надеется, что Тиджани Рейндерс сможет заменить де Брюйне и Гюндогана.

«Думаю, Тиджани представляет тот тип полузащитника, которого хотела бы иметь каждая команда.

Он настоящий трудяга, предан своему делу и забивает голы, а в прошлом сезоне с «Миланом» он был просто невероятен.

Мы с самого начала знали, что он наша главная цель. У «Манчестер Сити » раньше были такие прекрасные полузащитники, как [Илкай] Гюндоган и Кевин [де Брюйне] . Они выступали очень хорошо, но, к сожалению, ушли. Они все еще легенды клуба, но найти им замену непросто.

Думаю, Тиджани станет очень важным игроком для клуба в ближайшие годы», – заявил спортивный директор «Манчестер Сити».