Де Брюйне забил со штрафного в 1-м матче за «Наполи». Хавбек подавал с фланга – никто не достал до мяча

Кевин де Брюйне забил в дебютном матче за «Наполи».

На 57-й минуте игры стартового тура Серии А против «Сассуоло» неаполитанцы получили право на штрафной удар с левого фланга.

Новичок команды сделал навес в штрафную площадь соперника, но никто до мяча не дотянулся – и тот влетел в ворота. Счет стал 2:0.

Де Брюйне присоединился к «Наполи» в качестве свободного агента после ухода из «Манчестер Сити». Его статистику можно изучить здесь .