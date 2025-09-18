Иванов о Евро-2008: «Я там бутылочки подносил, тейп кому нужен. Семаку приносил подтейпник, чтобы он забинтовал свои ножки»
Олег Иванов пошутил о своей роли на Евро-2008.
Капитан «Рубина» записал интервью с тренером команды Олегом Кузьминым.
В ходе разговора Иванов вспомнил, что из «Крыльев Советов» он попал в сборную России на чемпионат Европы 2008 года.
Кузьмин: «А ты был на Евро? Что-то я тебя не помню, кстати…»
Иванов: «Бронзовый призер Евро. А меня и не надо было помнить».
Кузьмин: «Ты за атмосферу отвечал?»
Иванов: «Да, я там бутылочки подносил, тейп кому нужен.
Сереже Семаку приносил подтейпник, чтобы он забинтовал свои ножки», – со смехом заявил полузащитник «Рубина» в подкасте «Ива подкаст».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Рубина»
