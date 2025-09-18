  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иванов о Евро-2008: «Я там бутылочки подносил, тейп кому нужен. Семаку приносил подтейпник, чтобы он забинтовал свои ножки»
3

Иванов о Евро-2008: «Я там бутылочки подносил, тейп кому нужен. Семаку приносил подтейпник, чтобы он забинтовал свои ножки»

Олег Иванов пошутил о своей роли на Евро-2008.

Капитан «Рубина» записал интервью с тренером команды Олегом Кузьминым.

В ходе разговора Иванов вспомнил, что из «Крыльев Советов» он попал в сборную России на чемпионат Европы 2008 года.

Кузьмин: «А ты был на Евро? Что-то я тебя не помню, кстати…»

Иванов: «Бронзовый призер Евро. А меня и не надо было помнить».

Кузьмин: «Ты за атмосферу отвечал?»

Иванов: «Да, я там бутылочки подносил, тейп кому нужен.

Сереже Семаку приносил подтейпник, чтобы он забинтовал свои ножки», – со смехом заявил полузащитник «Рубина» в подкасте «Ива подкаст».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Рубина»
logoЕвро-2008
logoСборная России по футболу
logoОлег Иванов
logoОлег Кузьмин
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoСергей Семак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Олег Иванов о сборной Брунея: «Всегда путаю их с Бургундией. Интересно, есть ли у них футбол вообще»
157 ноября 2024, 16:21
Аршавин о сборной России на Евро-2008: «В ЦСКА были собраны лучшие игроки обороны, у «Зенита» в нападении. Хиддинк соединил два блока, и это дало результат»
1920 сентября 2024, 10:37
Главные новости
Моуринью о возвращении в «Бенфику»: «Я так же отчаянно хочу победить, как и 25 лет назад. Я стал более зрелым, практически все в футболе вызывает ощущение дежавю»
911 минут назад
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
19221 минуту назадLive
Угальде забил впервые в сезоне – «Ростову» в Кубке России
721 минуту назад
«Спартак» – «Ростов». 1:0 – Угальде забил первый гол в сезоне. Онлайн-трансляция
3728 минут назадLive
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» против «Ростова», ЦСКА проиграл «Балтике» по пенальти
86736 минут назадLive
ЦСКА уступил «Балтике» по пенальти – 9:10. Тороп не забил Кукушкину в серии, а вратарь калининградцев забил ему
12942 минуты назад
«Рома», «Интер» и «Милан» по уши в дерьме. «Лацио», может, и не выиграл скудетто, но у нас хотя бы нет таких финансовых проблем». В сеть слили разговор Лотито с фанатом
1848 минут назад
«Реал» подаст новую апелляцию по удалению Хейсена. Клуб обратится в Спортивный административный суд Испании (COPE)
31сегодня, 17:03
Дисквалификация Хейсена осталась в силе. Повторная апелляция «Реала» отклонена
42сегодня, 16:55
Беллингем намерен вернуться к матчу с «Атлетико». Хавбек «Реала» хочет набрать форму, чтобы выйти в старте (As)
4сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
Деменко о «Зените»: «Игра не впечатляет, теряется нить дисциплины. Новичков сразу ставят в состав, думая, что они лучше, потому что дорогие – где-то игроки обижаются, возможно»
1 минуту назад
Хейсен о дисквалификации: «Ошибка признана, но я все равно отстранен – прекрасно для имиджа испанского футбола 🤦🏼‍♂️»
5 минут назад
У ЦСКА 3 матча без побед подряд. Дальше – «Сочи» в РПЛ
2025 минут назад
Буффон и Нойер – кто играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
26 минут назадТесты и игры
«Спортинг» – «Кайрат». Сатпаев и Тринкау играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
526 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума уступил «Аль-Таавуну», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу
226 минут назадLive
«Манчестер Сити» – «Наполи». Холанд, Хейлунд, Рейндерс и де Брюйне играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
926 минут назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Тонали, Левандовски, Рэшфорд играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2026 минут назад
«Балтика» одержала первую победу в Кубке после 3 поражений – над ЦСКА по пенальти. В РПЛ у команды Талалаева нет поражений
728 минут назад
«Копенгаген» – «Байер». 1:0 – Йордан Ларссон забил на 9-й. Онлайн-трансляция
633 минуты назадLive