Аршавин о сборной России на Евро-2008: «В ЦСКА были собраны лучшие игроки обороны, у «Зенита» в нападении. Хиддинк соединил два блока, и это дало результат»

Андрей Аршавин отметил удачное сочетание игроков ЦСКА и «Зенита» на Евро-2008.

На Евро‑2008 сборная России во главе с Гусом Хиддинком дошла до полуфинала, где уступила будущим чемпионам испанцам со счетом 0:3.

– На легендарном для России Евро‑2008 игроков «Зенита» и ЦСКА в сборной оказалось примерно поровну.

– Потому что в ЦСКА в нулевых были собраны лучшие игроки обороны и просто хорошие и сильные футболисты. А у нас, так чуть позже случилось, в нападении собрались люди. В итоге в сборной на чемпионате Европы Гус Хиддинк соединил зенитовский и армейские блоки, мы просто хорошо взаимодействовали, и это дало результат.

С другой стороны, я в сборной в основном с зенитовскими общался – нас было много, мы все были «заражены» одними интересами, скажем так. Хотя, повторюсь, конфронтации с армейцами тоже не было. Кстати, Сергей Семак из «Рубина» на турнир поехал, в «Зените » его тогда еще не было. А сколько он до этого в армейском клубе отыграл с тем же Игнашевичем , например. Или с братьями Березуцкими.

– Самым веселым из армейцев в сборной был Василий Березуцкий?

– Язык у него подвешен на пятерку и чувство юмора на ту же оценку. У Леши оно тоже есть, просто он менее наглый, – сказал бывший полузащитник «Зенита».