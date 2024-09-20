Аршавин о сборной России на Евро-2008: «В ЦСКА были собраны лучшие игроки обороны, у «Зенита» в нападении. Хиддинк соединил два блока, и это дало результат»
На Евро‑2008 сборная России во главе с Гусом Хиддинком дошла до полуфинала, где уступила будущим чемпионам испанцам со счетом 0:3.
– На легендарном для России Евро‑2008 игроков «Зенита» и ЦСКА в сборной оказалось примерно поровну.
– Потому что в ЦСКА в нулевых были собраны лучшие игроки обороны и просто хорошие и сильные футболисты. А у нас, так чуть позже случилось, в нападении собрались люди. В итоге в сборной на чемпионате Европы Гус Хиддинк соединил зенитовский и армейские блоки, мы просто хорошо взаимодействовали, и это дало результат.
С другой стороны, я в сборной в основном с зенитовскими общался – нас было много, мы все были «заражены» одними интересами, скажем так. Хотя, повторюсь, конфронтации с армейцами тоже не было. Кстати, Сергей Семак из «Рубина» на турнир поехал, в «Зените» его тогда еще не было. А сколько он до этого в армейском клубе отыграл с тем же Игнашевичем, например. Или с братьями Березуцкими.
– Самым веселым из армейцев в сборной был Василий Березуцкий?
– Язык у него подвешен на пятерку и чувство юмора на ту же оценку. У Леши оно тоже есть, просто он менее наглый, – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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