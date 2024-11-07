Олег Иванов о сборной Брунея: «Всегда путаю их с Бургундией. Интересно, есть ли у них футбол вообще»
Олег Иванов заявил, что будет смотреть матч сборной России против команды Брунея.
15 ноября российская сборная под руководством Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре.
«Буду смотреть, мне интересно, что из себя представляет Бруней, я их всегда путаю с Бургундией. Интересно, есть ли у них футбол вообще», – сказал полузащитник «Рубина».
Алексей Миранчук, Батраков, Тюкавин, Пиняев, Чалов, Мусаев – в составе сборной России на матчи с Брунеем и Сирией
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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