Олег Иванов о сборной Брунея: «Всегда путаю их с Бургундией. Интересно, есть ли у них футбол вообще»

Олег Иванов заявил, что будет смотреть матч сборной России против команды Брунея.

15 ноября российская сборная под руководством Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре.

«Буду смотреть, мне интересно, что из себя представляет Бруней , я их всегда путаю с Бургундией. Интересно, есть ли у них футбол вообще», – сказал полузащитник «Рубина ».

Алексей Миранчук, Батраков, Тюкавин, Пиняев, Чалов, Мусаев – в составе сборной России на матчи с Брунеем и Сирией