Станишич травмировал связки колена в матче с «Челси». Срок восстановления защитника «Баварии» не уточняется
Йосип Станишич травмировался в матче с «Челси».
Защитник «Баварии» прошел обследование после игры первого тура Лиги чемпионов (3:1). Он получил повреждение медиальной связки правого колена.
Срок восстановления 25-летнего футболиста не уточняется. В текущем сезоне Станишич провел три матча в Бундеслиге, а также выиграл Суперкубок Германии.
Нойер о 3:1 с «Челси»: «То, как играла «Бавария» – достижение. Наша цель – победа в Лиге чемпионов, нужно делать домашнее задание»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Баварии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости