Станишич травмировал связки колена в матче с «Челси». Срок восстановления защитника «Баварии» не уточняется

Йосип Станишич травмировался в матче с «Челси».

Защитник «Баварии » прошел обследование после игры первого тура Лиги чемпионов (3:1). Он получил повреждение медиальной связки правого колена.

Срок восстановления 25-летнего футболиста не уточняется. В текущем сезоне Станишич провел три матча в Бундеслиге, а также выиграл Суперкубок Германии.

