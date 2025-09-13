«Ахмат» не проигрывает в РПЛ после назначения Черчесова – 2 победы, 3 ничьих. До этого было 3 поражения подряд

«Ахмат» не проигрывает в Мир РПЛ при Станиславе Черчесове.

Сегодня команда из Грозного сыграла вничью с «Локомотивом » в 8-м туре Мир РПЛ (1:1).

После назначения Черчесова на пост главного тренера «Ахмат » провел 5 матчей в рамках чемпионата России, одержав в них 2 победы и трижды поделив очки с соперниками. До этого он потерпел 3 поражения подряд при Александре Сторожуке.

В данный момент клуб с 9 очками занимает 9-е место в турнирной таблице.