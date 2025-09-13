«Ахмат» не проигрывает в РПЛ после назначения Черчесова – 2 победы, 3 ничьих. До этого было 3 поражения подряд
«Ахмат» не проигрывает в Мир РПЛ при Станиславе Черчесове.
Сегодня команда из Грозного сыграла вничью с «Локомотивом» в 8-м туре Мир РПЛ (1:1).
После назначения Черчесова на пост главного тренера «Ахмат» провел 5 матчей в рамках чемпионата России, одержав в них 2 победы и трижды поделив очки с соперниками. До этого он потерпел 3 поражения подряд при Александре Сторожуке.
В данный момент клуб с 9 очками занимает 9-е место в турнирной таблице.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости